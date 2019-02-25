«Челси» не будет наказывать Кепу за отказ замениться в матче с «Ман Сити»

Руководство лондонского «Челси» не планирует наказывать испанского голкипера Кепу Аррисабалагу за поведение в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен.). Об этом сообщает Evening Standard.

Напомним, Аррисабалага получил повреждение в концовке дополнительного времени и главный тренер лондонского клуба Маурицио Сарри собирался заменить его на Вилли Кабальеро. Но Аррисабалага отказался замениться и не покинул поле, чем довёл наставника до бешенства.

После матча Сарри сказал, что между ним и Аррисабалагой возникло недопонимание и у него нет претензий к голкиперу. По словам тренера, он подумал, что у испанца возникли судороги. Впрочем, затем Сарри в разговоре с вратарём выяснил, что это не так.