Слуцкий рассказал, почему не состоялся переход Ананидзе в «Витесс»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, почему не состоялся переход полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе на правах аренды. Напомним, на данный момент Ананидзе находится в аренде в «Крыльях Советов».



«Ананидзе действительно мог перейти к нам. Он не перешёл из-за системы двойного налогообложения. Понятно, „Спартак“ доплачивал бы ему зарплату, потому что мы никогда в жизни такую зарплату не потянем. Но у нас разные системы налогообложения. Здесь — 51%, в России — 13%. По голландским законам, не может игрок облагаться налогом и в России, и здесь. Поэтому юристы зарубили сделку. Зарплата в Самаре, конечно, выше», — сказал Слуцкий в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в YouTube.

Слуцкий: вероятно, был бы уволен из «Витесса», если бы не обыграли «Виллем II»