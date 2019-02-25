«Локомотив» вырвал победу в концовке товарищеского матча с «Сарпсборгом»

Московский «Локомотив» продолжает подготовку к возобновлению сезона. Сегодня, 25 февраля, московская команда провела товарищеский матч с «Сарпсборгом 08». Встреча состоялась на стадионе футбольного центра Марбельи и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Локомотива».

Автором единственного гола стал полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 90-й минуте. На данный момент «железнодорожники» находятся на третьем сборе в Испании. Ранее подопечные Юрия Сёмина в товарищеском матче со счётом 5:1 обыграли норвежский клуб «Викинг».



«Локомотив», набрав 28 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В матче 18-го тура «железнодорожники» встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена» 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.