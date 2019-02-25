Ан. Миранчук: все ждут возобновления сезона, как никогда не ждали

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал победу в товарищеском матче с «Сарпсборгом 08» (1:0), а также поделился ожиданиями от второй части сезона.



«Сарпсборг» — серьёзная, боевитая команда. Получилась хорошая борьба. Как раз то, что нужно перед возобновлением чемпионата. Они играли агрессивно, неплохо работали с мячом. В первом тайме у нас не всё получалось, но во втором провели несколько контратак и забили гол.



После 90 минут игры чувствую себя нормально. Мы провели уже столько тренировок, что хотелось поиграть побольше. Готов нормально, в физическом плане никаких претензий, мы готовы. Возобновления сезона все ждут, как никогда не ждали.



Ждем всех болельщиков на стадионе! Приходите, второй круг будет интересным. Обещаем выложиться на все сто. Без вас будет тяжело", — сказал Миранчук в интервью клубной пресс-службе.

«Локомотив» вырвал победу в концовке товарищеского матча с «Сарпсборгом»