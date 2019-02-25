FA выдвинула обвинения Почеттино за стычку с арбитром после матча с «Бёрнли»

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения в адрес главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино за ненадлежащее поведение в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:2), сообщает Sky Sports.



Напомним, после финального свиста аргентинский специалист вступил в стычку с арбитром встречи Майком Дином. Позже Почеттино признал, что допустил ошибку, вступив в перепалку с рефери, и отметил, что виной всему стала слишком эмоциональная концовка матча.



По информации источника, главный тренер лондонской команды должен предоставить объяснения по сложившейся ситуации Футбольной ассоциации Англии не позднее 28 февраля.

Видео доступно на странице Sky Sports в «Инстаграме».