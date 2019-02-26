Адвокат К. Кокорина: есть материалы, указывающие на незаконность решения суда

Вячеслав Барик, адвокат младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, в суде заявил о незаконности содержания под стражей своего клиента.

«К словам Ромашова хочу добавить, что, несмотря на то что материал готовится с обвинительным уклоном, в нём есть материалы свидетелей, которые указывают на незаконность решения. Прошу обратить внимание суда на материалы дела. Том 3, листы 165-171, протокол допроса свидетеля Шикарева. Том 3, лист 175, протокол допроса официанта кофемании Тактарова. Основания для повторного приобщения — суд никакой оценки этому не дал», — передаёт слова Барика корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся под арестом с 11 октября за участие в двух драках в Москве тремя днями ранее. Под стражей пребывают и другие фигуранты дела — брат форварда Кирилл и друг Александр Протасовицкий. 6 февраля Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест молодых людей до 8 апреля.