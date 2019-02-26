Адвокат. К.Кокорина: суд будто закрывает глаза, не видит реального положения дел

Вячеслав Барик, адвокат младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, в суде заявил, что его подопечный не причастен к хулиганству, в котором он обвиняется.

«Сегодня становится очевидным, что все обвиняемые отбывают наказание за преступление, которого не совершали. Обвинение уверенно пользуется правом и возможностью предоставлять обвинения, которые считает нужным. А суд не вдаётся в детали обвинений. Свидетель Шинкарева указывает, что была свидетелем конфликта между обвиняемым и Паком. Было оскорбление нецензурное, после которого завязалась драка с лицом азиатской внешности.

Официант «Кофемании» заявила, что брат Кокорина нанёс удар правой рукой в область лица Пака. При этом он спрашивал, как он их назвал. Есть доказательства оскорблений со стороны Пака. Как я понимаю, суд даже не читал показания свидетелей. Пишут о причастности моего подзащитного к хулиганству, которого тут нет.



Только благодаря обвинению в хулиганстве у следствия появилась возможность на самую строгую меру пресечения. И для нас очевидно, что обвинение предъявили только для этого, чтобы ребята полгода находились под стражей. Все протоколы допроса, обвиняемых, потерпевших и свидетелей… Сам потерпевший говорит, что его Кирилл Кокорин не бил. Это есть в материалах дела с очной ставки. У потерпевшего Гайсина рана нижней губы, не потребовавшая наложения швов. И нанесена она не Кириллом.

Мало кто из обвиняемых отличается способностями или желанием рецидива. Суд будто закрывает глаза и не видит реального положения дел, не видит логики. Все трудоустроены, один студент. Зачем им менять свою жизнь и скрываться. Фразу о продолжении преступной деятельности я бы писать вообще постеснялся. Все видели, что это было стечение обстоятельств, никакого стремления к рецидиву", — передаёт слова Барика корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Напомним, Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев с 11 октября пребывают в СИЗО «Бутырка» в связи с участием в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В инцидентах пострадали три человека.