Президент Ла Лиги Тебас может возглавить АПЛ

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас может стать генеральный директором английской Премьер-лиги. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, Тебас является одним из претендентов на пост руководителя АПЛ. Напомним, что ранее этот пост покинул Ричард Скадэмор. Сменить его в руководстве Премьер-лиги должна была президент Animal Planet Сюзанна Диннэйдж, но она отказалась, несмотря на имевшуюся ранее договорённость.

Впрочем, в Ла Лиге опровергли возможность ухода Тебаса с поста президента:

«Мы не знаем об интересе к Тебасу со стороны АПЛ. Однако подобный интерес со стороны такой лиги, как АПЛ, является поводом для гордости. Но у Тебаса есть контракт с Ла Лигой. Он всем доволен на данной должности, а также перед ним стоят обязательства и задачи, которые требуют его полного внимания».