«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поборются за Романьоли

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» проявляют интерес к защитнику «Милана» Алессио Романьоли. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, «Челси» из-за запрета на трансферы может отказаться от покупки игрока. Ранее сообщалось, что Романьоли также входит в сферу интересов «Ювентуса».

24-летний Романьоли является воспитанником «Ромы» и перешёл в «Милан» летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отметился автоголом. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.