Сарри: не знаю, сыграет ли Кепа с «Тоттенхэмом», он совершил большую ошибку

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри сообщил, что пока не решил, сыграет ли голкипер Кепа Аррисабалага в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится завтра, 27 февраля.

Напомним, Кепа отказался замениться в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен.), чем привёл в бешенство Сарри.

«Не знаю, сыграет ли Кепа с „Тоттенхэм Хотспур“, я должен принять решение. Возможно, сыграет а быть может, и нет. Кепа совершил большую ошибку.

Я говорил с ним, он принёс извинения техническому персоналу и партнёрам по команде, но этого мало. Впрочем, мы не собираемся убивать его.

Я не хотел, чтобы в серии пенальти стоял голкипер с судорогой. К тому же Кабальеро знает футболистов «Манчестер Сити», он играл там. Но потом понял, что Кепа может провести серию пенальти. Это очень необычная ситуация. Думаю, игроки были шокированы, и было невозможно немедленно отреагировать", — приводит слова Сарри Sky Sports.