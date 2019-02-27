Плетикоса: как и всегда, от «Спартака» ждут чемпионства

Бывший вратарь «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса поделился ожиданиями от выступления московской команды во второй части сезона чемпионата России.

«Конечно, как и всегда, от «Спартака» ждут чемпионства. У многих клубов РПЛ появилась тенденция — всё больше доверять своим молодым игрокам. Кажется, при новом тренере «Спартак» также начнёт больше внимания уделять собственным воспитанникам. Возможно, это поможет команде в решении серьезных задач», — цитируют «Известия» бывшего голкипера «Спартака».

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В матче 18-го тура команда Олега Кононова сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта и начнётся в 19:00 мск.