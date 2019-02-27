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Мендьета — о поражении Испании в матче с Россией: это было жёстко, я грустил

Мендьета — о поражении Испании в матче с Россией: это было жёстко, я грустил
Футбол / Сборная России

Бывший футболист сборной Испании Гаиска Мендьета рассказал об эмоциях после вылета национальной команды с чемпионата мира – 2018, который прошёл минувшим летом в России.

«Для нас это было жёстко. Я грустил. Когда приближён к сборной, то знаешь, что чувствуют люди. После неудачи в Бразилии мы хотели показать себя. Хорошо начали мундиаль, и была сильная уверенность в команде. Хорошо сыграли с Португалией, но не с Россией», — сказал Мендьета, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Напомним, сборная Испании завершила выступление на чемпионате мира – 2018 на стадии 1/8 финала, уступив команде России в серии пенальти. Хозяева турнира в итоге добрались до четвертьфинала, где проиграли будущему финалисту Хорватии.

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