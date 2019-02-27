Мендьета: тренировать в России? Почему нет? Большой футбол есть везде

Бывший футболист сборной Испании Гаиска Мендьета рассказал о возможном начале тренерской карьеры.



«Есть ли у меня тренерская лицензия? Да. Категория А. Планирую получить Pro. Хотел сделать это в мае, но по срокам накладывается с другим курсом – менеджерским. Так что, видимо, займусь Pro в следующем году. Честно говоря, у меня пока нет особого желания работать тренером. Почему? Мне пока нравится заниматься моими делами: я – посол «Барселоны», футбольный эксперт на телевидении, DJ, плюс у меня бизнес. Я получаю удовольствие от стольких вещей… Если начну работать тренером, то на всё это не останется времени. Но в будущем я бы хотел тренировать.



Тренировать клуб РПЛ? Почему нет? Большой футбол есть везде. Каждый тренер хочет работать в топ-лигах: в Англии, Испании, Италии или Германии. Но если, или когда, я стану тренером, то для меня любая возможность будет вызовом. Неважно, будет это Россия или Китай», — сказал Мендьета, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Мендьета: пока я выпивал одну стопку, Карпин и Саленко – две Мендьета – про Иньесту и Хави, Карпина и Смолова, Владикавказ-1996 и Ярославль-1998.