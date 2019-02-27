Диаби: что бы сказал Смиту? «Спасибо, что сломал мне карьеру». Шучу

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Абу Диаби поделился мыслями об инциденте с защитником «Сандерленда» Дэном Смитом.



1 мая 2006 года в матче «Сандерленд» – «Арсенал» Смит сделал грубый подкат и нанёс Диаби травму. Инцидент произошёл в концовке игры при счёте 3:0 в пользу «канониров». Французу был диагностирован перелом правой лодыжки со смещением. После этого случая он стал часто получать различные повреждения, а накануне, 26 февраля, объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет.



«Что бы я сказал Смиту? «Спасибо за то, что сломал мне карьеру». Нет, конечно, я шучу. Я с тех пор ни разу с ним не встречался и, честно говоря, не испытываю к нему негативных чувств. Мне сказали, что он извинился, но я не видел этого лично. Я прощаю его, потому что это профессиональный спорт и такие вещи периодически случаются. Иногда игра может быть жестокой. Тогда от этого пострадал я. Но я принял такое положение вещей и не думаю о ненависти. Это моя жизнь и моя история – они таковы», — цитирует Диаби Get French Football News со ссылкой на RMC.

Грустная история таланта, который должен был покорить мир История о том, как один секундный эпизод может повлиять на всю жизнь.