Бышовец: критически относился к системе «осень—весна», в чём её преимущество?

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец критически отнёсся к тому, что в России чемпионаты по-прежнему проходят по системе «осень—весна».

«Я изначально критически относился к переходу на «осень—весна». В чём мы получили преимущество? Только в общих с Европой трансферных окнах? Имеем игровую практику для участников еврокубков в декабре. И всё! Зато потеряли самое благоприятное и комфортное для болельщиков летнее время. Проводим его в отпуске. Так что нужно играть. Английские клубы играют по невероятному календарю и количеству турниров. Матчи проводятся на третий день. Однако Гвардиоле, Клоппу, другим тренерам удаётся распределить нагрузку. Нашим тренерам, конечно, тяжелее. А ещё «Зениту» и «Краснодару» должна сопутствовать удача. Это важно!» — цитирует Бышовца «Спорт уик-энд».