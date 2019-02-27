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«Бавария» согласовала контракты с Вернером и Лукасом Эрнандесом

«Бавария» согласовала контракты с Вернером и Лукасом Эрнандесом
Футбол / Испания

Мюнхенская «Бавария» добилась значительного прогресса в работе по летним приобретениям, сообщает Goal.com со ссылкой на Bild.

По информации издания, руководству немецкого клуба удалось достичь договорённости об условиях контакта сразу с двумя трансферными целями – нападающим «РБ Лейпциг» Тимо Вернером и защитником мадридского «Атлетико» Лукасом Эрнандесом. Теперь «Баварии» предстоит провести переговоры с клубами, за которые выступают футболисты.

Контракт Вернера с «РБ Лейпциг» рассчитан до лета 2020 года, и клуб намерен продать его летом, чтобы избежать бесплатного ухода форварда из команды. По словам издания, договорённость Вернера с «Баварией» может оказать давление на клуб из Лейпцига. Игроком также интересуется «Ливерпуль».

В свою очередь Эрнандес мог перебраться в Германию ещё зимой, однако «Атлетико» отказался отпускать его и по-прежнему пытается договориться о продлении соглашения.

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