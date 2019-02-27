Салах: рекорды это, конечно, хорошо, но для меня победа в АПЛ — самое важное

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, что титул Премьер-Лиги в нынешнем сезоне для него важнее индивидуальных наград. Египтянин в матче против «Уотфорда» может побить рекорд АПЛ, если забьёт гол. Он быстрее всех в истории Премьер-лиги достигнет отметки в 50 забитых голов (за 64 встречи).



«Было бы приятно забить 50-й гол, а затем и 51-й! Я хочу забивать как можно больше и играть лучше. Рекорды это, конечно, хорошо, но для меня победа в АПЛ — это самое важное. У нас важная неделя, мы играем три матча за восемь дней, и если мы хорошо их проведём, то останемся наверху таблицы. После этого нужно будет сыграть девять матчей, и у нас будет время, чтобы восстановиться и подготовиться к концу сезона», — цитирует Салаха Sky Sports.



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