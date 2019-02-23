Салах: игроки «Ливерпуля» чувствуют давление, но нам нужно сохранять спокойствие

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что мечтал о выигрыше чемпионата Англии в составе мерсисайдцев.

«Выигрыш Премьер-лиги был одной из моих целей, я мечтал об этом, когда приехал в Ливерпуль. Возможно, тогда все думали, что это безумие, но я так не считал.

Я говорил об этом в прошлом сезоне, говорил и в начале текущего сезона, а теперь мы близки к этой цели. Надеюсь, что нам удастся стать чемпионами, приложим все усилия, чтобы выиграть.

Конечно, давление есть, ведь мы — люди. Мы чувствуем это давление, но хотим выиграть чемпионат Англии. Это будет огромным достижением для нашего клуба. Сейчас нам нужно сохранять спокойствие и делать своё дело», — приводит слова Салаха ESPN.

Завтра, 24 февраля, «Ливерпуль» встретится в матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль», набрав 65 очков, располагается на втором месте. 65 очков также набрал лидирующий «Манчестер Сити», но горожане провели на один матч больше.