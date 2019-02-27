РФС разрешил «Енисею» внести в заявку Сарра

Сегодня, 27 февраля, в Доме футбола состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков, на котором было вынесено решение разрешить «Енисею» внести в заявку 27-летнего сенегальского футболиста Бабакара Сарра, который перешёл из «Мольде». Ранее красноярский клуб просил разрешения заявить Сарра вне регистрационного периода.

«Удовлетворить заявление „Енисея“ о регистрации Бабакара Сарра вне регистрационного периода. Разрешить „Енисею“ осуществить регистрацию Сарра для участия в соревнованиях под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — говорится на официальном сайте РФС.

В нынешнем сезоне Сарр сыграл в 27 матчах чемпионата Норвегии, в которых забил четыре мяча и отдал три голевых передачи.