Дель Боске: Месси играет здорово практически всегда

Бывший главный тренер «Реала» Висенте дель Боске сравнил экс-нападающего «сливочных» Криштиану Роналду, в настоящий момент выступающего за «Ювентус», с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.



«Месси играет здорово практически всегда. Есть футболисты, которые никогда не ошибаются. Лионель – один из них, у него впечатляющая стабильность. Выбирая между Месси и Роналду, я бы назвал первого. В нём видна лёгкость, оставшаяся со времён игры с друзьями во дворе.



Несмотря на это, стоит сказать, что Роналду обладает невероятной целеустремлённостью. У него потрясающие технические и физические способности. Криштиану всегда гарантирует своей команде большое количество голов, и без него «Реалу» сложнее забивать», — цитирует дель Боске Mundo Deportivo.

Семеду: не могу описать игру Месси, он не из этого мира