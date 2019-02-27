Агент голкипера «Аякса» Онаны подтвердил интерес к игроку со стороны «Барселоны»

Агент Альберт Ботинес, представляющий интересы голкипера «Аякса» Андре Онаны, подтвердил интерес к игроку со стороны «Барселоны».



«Данная информация соответствует действительности. Ни для кого не секрет, что „Барселона“ заинтересована в его трансфере», — приводит слова Ботинеса De Telegraaf.



Ранее сообщалось, что каталонский клуб может приобрести голкипера в летнее трансферное окно. В «Барселоне» рассматривают кандидатуру Онаны в качестве возможной замены Ясперу Силлессену, который недоволен количеством игровой практики и хочет сменить клуб.



22-летний Онана является воспитанником «Барселоны». В «Аякс» камерунец перебрался в январе 2015 года. Сумма трансфера составила € 150 тыс. В нынешнем сезоне Онана принял участие в 22 матчах голландского национального чемпионата, в которых пропустил 15 голов. Его контракт с амстердамским клубом действует до лета 2021 года.

«Барселона» интересуется голкипером «Аякса» Онаной в качестве замены Силлессену