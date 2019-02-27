Сульшер: «Кристал Пэлас» здорово играет на контратаках, «МЮ» будет нелегко

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», который состоится сегодня, 27 февраля.

«Кристал Пэлас» очень хорош. И, конечно, матч с «Лестером», та победа была очень впечатляющей. Рой Ходжсон здорово выстраивает игру команды. Нам нужно хорошо перемещать мяч по полю, чтобы взломать оборону соперника.

Знаем, что «Кристал Пэлас» здорово играет в контратакующий футбол. Заха, Таунсенд, Батшуайи, Бентеке, неважно, кто выходит в старте, они представляют угрозу», — приводит слова Сульшера пресс-служба «Кристал Пэлас».

Матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» начнётся в 23:00 мск на стадионе «Селхёрст Парк».