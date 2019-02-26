Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Жирона» — «Реал Сосьедад». 24 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер вручил подарок актёру сериала «Игра престолов»

Сульшер вручил подарок актёру сериала «Игра престолов»
Футбол / Англия

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подарил клубную футболку актёру Киту Харингтону, который исполняет роль Джона Сноу в сериале «Игра Престолов».

Харингтон посетил матч 27-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» (0:0), а после игры встретился с наставником манкунианцев. Харингтон получил в подарок футболку «МЮ» с 1-м номером и надписью на спине «Король Севера».

«От одного короля другому», — гласит запись в официальном «твиттере» «МЮ».

После 27 туров «Манчестер Юнайтед», набрав 52 очка, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч «дьяволы» проведут на выезде с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 27 февраля.

Сульшер: «МЮ» не должен превратиться в клуб, который радуется попаданию в топ-4
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент