Сульшер вручил подарок актёру сериала «Игра престолов»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подарил клубную футболку актёру Киту Харингтону, который исполняет роль Джона Сноу в сериале «Игра Престолов».

Харингтон посетил матч 27-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» (0:0), а после игры встретился с наставником манкунианцев. Харингтон получил в подарок футболку «МЮ» с 1-м номером и надписью на спине «Король Севера».

«От одного короля другому», — гласит запись в официальном «твиттере» «МЮ».

После 27 туров «Манчестер Юнайтед», набрав 52 очка, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч «дьяволы» проведут на выезде с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 27 февраля.