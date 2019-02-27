РПЛ: в Туле обогрев поля был включён на 12 дней позже обещанного

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги прокомментировала решение о переносе матча 18-го тура РПЛ «Арсенал» — ЦСКА из Тулы в Грозный. Организация посетовала, что в Туле подогрев поля был включён на 12 дней позже запланированного срока.

«Премьер-Лига осуществляет постоянный мониторинг готовности футбольных полей перед возобновлением сезона. С каждым клубом уточняется план проведения агротехнических мероприятий по подготовке газона.

По плану, представленному АНО «ПФК «Арсенал», 24—25 января 2019 г. должен был состояться запуск системы автоматизированного подогрева поля. Однако в установленное время запланированное клубом подключение подогрева не было проведено.

17 февраля в г. Тулу Российской футбольной Премьер-Лигой заблаговременно была направлена комиссия по допуску футбольных полей с натуральным покрытием, которая провела проверку и установила, что игровая поверхность футбольного поля находится в неудовлетворительном состоянии, есть зоны с очаговыми поражениями «снежной плесенью», требующие обработки, а также что запуск системы подогрева поля был осуществлен на 12 дней позже запланированного срока. Клубу был рекомендован ряд экстренных агротехнических мероприятий по приведению газона стадиона в надлежащее состояние.

В соответствии с п. 10.5 Регламента 21 февраля повторная проверка выявила, что положительной динамики формирования травяного покрытия не наблюдается, а ранее выданные рекомендации были выполнены частично.

ПФК «Арсенал» обратился в Российский футбольный союз с просьбой о проведении ещё одной проверки, заверив, что проведены все необходимые агротехнические мероприятия и газон будет готов к проведению матча. Учитывая большой зрительский интерес к матчу и начало весенней части сезона, 25 февраля бюро исполкома РФС приняло решение в виде исключения провести ещё одну проверку стадиона «Арсенал» с целью оценки возможности проведения на нём матча.

Проверка, проведённая 26 февраля, показала, что, несмотря на интенсивные агротехнические мероприятия, ожидаемая динамика восстановления поля не наблюдается. Газон признан не соответствующим пункту 10.4. Регламента РПЛ и его дальнейшая эксплуатация не рекомендуется», — говорится на сайте РПЛ.