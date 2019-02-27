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Инфантино: VAR не идеальна, но она сделала игру чище, не вмешиваясь в неё

Инфантино: VAR не идеальна, но она сделала игру чище, не вмешиваясь в неё
Футбол / Прочие турниры

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о внедрении системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Мы стараемся поддерживать арбитров, даже когда они совершают ошибки. Необходимо сохранять спокойствие, когда речь идёт о футболе. Введение VAR на чемпионате мира является одним из главных достижений ФИФА. VAR не идеальна, но, безусловно, помогает арбитрам.

VAR сделала игру чистой, не вмешиваясь в неё, и доказала свою эффективность. Такое ощущение, что система существует в футболе уже годами, а на самом деле прошло всего несколько месяцев», — приводит слова Инфантино ANSA.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Реал» (1:2), который состоялся 13 февраля, впервые была применена система видеопомощи арбитрам.

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