Ибрагимович: Кейн? Играть за обычный и большой клуб — не одно и то же

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейну стоит задуматься о переходе в более сильный клуб.

«Играя в Англии, видел Кейна. Хороший нападающий, он продолжает прогрессировать и развиваться. У него многое получается. Но играть и проявлять себя в большой команде — не то же самое, что и здорово играть, при всём уважении к «Тоттенхэму», в обычном клубе.

Если он хочет многого добиться, то да, ему стоит сменить клуб. «Тоттенхэм» — отличная команда, но это не тот клуб, который борется за все трофеи. Пусть у них даже и великолепный тренер, этого недостаточно», — приводит слова Ибрагимовича BetHard.

«Тоттенхэм», набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.