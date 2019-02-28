«Реал» — «Барселона»: автогол Варана увеличил преимущество гостей

В эти минуты в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Барселона». Каталонские футболисты ведут со счётом 2:0. Второй мяч в ворота «Реала» отправил защитник мадридцев Рафаэль Варан. Француз неудачно подставил ногу после прострела Дембеле. В результате Варан срезал мяч в свои ворота.

«Чемпионат» ведёт прямую видеотрансляцию матча «Реал» — «Барселона».

Первая встреча, проходившая в Барселоне, завершилась вничью со счётом 1:1. «Реал» открыл счёт на 6-й минуте после точного удара Лукаса Васкеса, переправившего мяч в ворота с передачи Карима Бензема. «Барселона» сравняла счёт в середине второго тайма: гол на свой счёт записал новичок каталонцев Малком.