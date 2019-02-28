Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал» — «Барселона». 27 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Мхитаряна помог «Арсеналу» разгромить «Борнмут»

Гол Мхитаряна помог «Арсеналу» разгромить «Борнмут»
Футбол / Англия

Лондонский «Арсенал» одержал победу в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом». Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

«Арсенал» вышел вперёд на четвёртой минуте, благодаря точному удару Месута Озила. На 27-й минуте преимущество хозяев увеличил Генрих Мхитарян, результативную передачу сделал Озил. Ещё до перерыва Ли Муссе отыграл один мяч, но во втором тайме Лоран Косельни и Пьер-Эмерик Обамеянг довели счёт до крупного. Точку в матче на 78-й минуте поставил Александр Ляказетт.

«Арсенал» набрал 56 очков после 28 матчей. Лондонцы занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 34 очками остался на 12-й строчке.

Также в 28-м туре состоялся матч «Саутгемптон» — «Фулхэм». Хозяева победили со счётом 2:0, в первом тайме по мячу забили Ориоль Ромеу и Джеймс Уорд-Праус. «Саутгемптон», набрав 27 очков, покинул зону вылета. «Фулхэм» с 17 набранными очками остался на предпоследнем, 19-м месте.

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
27 февраля 2019, среда. 22:45 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
2 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 – Ромеу – 23, 2:0 – Уорд-Праус – 40
Англия - Премьер-лига. 28-й тур
27 февраля 2019, среда. 22:45 МСК
Арсенал
Лондон
5 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 – Озил – 4, 2:0 – Мхитарян – 27, 2:1 – Муссе – 30, 3:1 – Косельни – 47, 4:1 – Обамеянг – 59, 5:1 – Ляказетт – 78
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент