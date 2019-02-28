Гол Мхитаряна помог «Арсеналу» разгромить «Борнмут»

Лондонский «Арсенал» одержал победу в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом». Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

«Арсенал» вышел вперёд на четвёртой минуте, благодаря точному удару Месута Озила. На 27-й минуте преимущество хозяев увеличил Генрих Мхитарян, результативную передачу сделал Озил. Ещё до перерыва Ли Муссе отыграл один мяч, но во втором тайме Лоран Косельни и Пьер-Эмерик Обамеянг довели счёт до крупного. Точку в матче на 78-й минуте поставил Александр Ляказетт.

«Арсенал» набрал 56 очков после 28 матчей. Лондонцы занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 34 очками остался на 12-й строчке.

Также в 28-м туре состоялся матч «Саутгемптон» — «Фулхэм». Хозяева победили со счётом 2:0, в первом тайме по мячу забили Ориоль Ромеу и Джеймс Уорд-Праус. «Саутгемптон», набрав 27 очков, покинул зону вылета. «Фулхэм» с 17 набранными очками остался на предпоследнем, 19-м месте.