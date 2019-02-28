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«Реал» — «Барселона». 27 февраля. Смотреть онлайн
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«Барселона» разгромила «Реал» и вышла в финал Кубка Испании

«Барселона» разгромила «Реал» и вышла в финал Кубка Испании
Футбол / Испания

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» принимал «Барселону». Встреча команд состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отправил первый мяч в ворота «Реала» на 50-й минуте встречи. На 69-й минуте защитник мадридской команды Рафаэль Варан забил гол в собственные ворота. Через 4 минуты главный арбитр встречи Хосе Санчес Мартинес назначил пенальти в ворота «сливочных», который успешно реализовал Суарес.

Первый матч завершился со счётом 1:1. Таким образом, «Барселона» вышла в финал Кубка Испании, где встретится с победителем противостояния «Валенсия» — «Бетис». «Реал» завершил выступление в турнире.

Кубок Испании. 1/2 финала. 2-й матч
27 февраля 2019, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 – Суарес – 50, 0:2 – Варан – 69 (автогол), 0:3 – Суарес – 73 (пен)
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