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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в гостевом матче чемпионата Англии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в гостевом матче чемпионата Англии
Футбол / Англия

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча команд состоялась на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Голами в составе «Манчестер Юнайтед» отметились защитник Эшли Янг и нападающий Ромелу Лукаку, который оформил дубль в этой встрече. Автором единственного гола «Кристал Пэласа» защитник Джоэл Уорд. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 11 матчей.

«Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (30) располагается на 14-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», набравший 69 очков в 28 матчах.

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
27 февраля 2019, среда. 23:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
1 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 – Лукаку – 33, 0:2 – Лукаку – 52, 1:2 – Уорд – 66, 1:3 – Янг – 83
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