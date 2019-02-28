Варан показал своё повреждённое колено после матча с «Барселоной»

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан опубликовал в своём «инстаграме» фотографию колена после ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной». Встреча команд состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.

Повреждение футболист получил в эпизоде со вторым голом «Барселоны». Француз неудачно подставил ногу после прострела Дембеле, срезав мяч в свои ворота.

Фото: «Инстаграм» Рафаэля Варана

Первый матч завершился со счётом 1:1. Таким образом, «Барселона» вышла в финал Кубка Испании, где встретится с победителем противостояния «Валенсия» — «Бетис». «Реал» завершил выступление в турнире.

Видео автогола Рафаэля Варана также доступно для просмотра на «Чемпионате».