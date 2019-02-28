Анчелотти: рано или поздно «Наполи» прервёт гегемонию «Ювентуса»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что неаполитанцы рано или поздно прервут гегемонию «Ювентуса» в Италии. Такое мнение Анчелотти озвучил перед матчем 26-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» будет принимать «Ювентус». Туринцы лидируют в турнирной таблице, опережая неаполитанцев, занимающих второе место, на 13 очков.

«Турнирная таблица не врёт: «Ювентус» заслуживает похвалы. Сейчас туринский клуб намного сильнее остальных.

В нынешнем сезоне у нас было несколько неудачных игр, но в целом всё складывается неплохо. «Ювентус» приедет в Неаполь, чтобы довести дело до конца, выиграть скудетто. Гости будут использовать свои сильные стороны: организованную защиту, контратаки, умение и желание бороться, скорость Криштиану Роналду.

В то же время «Наполи» должен бороться с «Ювентусом», должен бросить вызов туринцам. Иначе я бы не приехал сюда. Рано или поздно мы победим, я уверен», — приводит слова Анчелотти La Stampa.