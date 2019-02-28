Чочиев подписал контракт с минским «Динамо»

Полузащитник Алан Чочиев на правах свободного агента перешёл в минское «Динамо». Стороны заключили соглашение до конца сезона, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Фото доступно на странице «Динамо» в «Твиттере».

Сезон-2018/19 Чочиев начал в «Крыльях Советов», за которые выступал с 2014 года. В Российской Премьер-Лиге 27-летний хавбек принял участие в девяти матчах, а в Кубке России помог самарской команде в двух встречах.

До перехода в «Крылья Советов» Алан защищал цвета московского «Локомотива» и астраханского «Волгаря».

Минувший сезон чемпионата Беларуси «Динамо» завершило на третьем месте. С 1 февраля 2019 года минскую команду возглавляет бывший тренер московского «Спартака» и грозненского «Ахмата» Роман Пилипчук.