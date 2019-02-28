Переписка Гурцкая и Трабукки о Довбне: он дебил, это не вызывает сомнений

В распоряжение «Чемпионата» попали скриншоты переписки, которые наш источник приписывает функционерам Тимур Гурцкая и Марко Трабукки. В переписке они обсуждают интервью голкипера «Оренбурга» Александра Довбни. Ранее Довбня в интервью подверг критике решение руководства «Оренбурга» назначить Трабукки советником президента клуба.

«Марко, привет! Я полночи думал об этом идиотском и хамском интервью Довбни! То, что он дебил, не вызывает сомнений. Но это нельзя так оставить. Не может игрок обсуждать в прессе решение президента клуба. Владимир Александрович, если хочет дальше заниматься футболом, должен сегодня же выгнать из клуба этого игрока и сделать последнее замечание этому «тренеру». Уверен, что это интервью согласовано с кем-то», — пишет Гурцкая.

На скриншотах нет следов редактирования в фоторедакторе, а аватары собеседников соответствуют реальным аватарам, что, однако, не гарантирует стопроцентной подлинности.

В конце декабря «Чемпионат» сообщил, что Трабукки займёт должность в «Оренбурге». Ожидалось, если это произойдёт, в связке с ним будет работать Гурцкая, который тоже будет иметь непосредственное отношение к комплектованию команды. Ранее Трабукки и Гурцкая активно сотрудничали с московским «Спартаком», и с их помощью красно-белые совершили несколько трансферов.

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