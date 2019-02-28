Ракитич: хотел бы получить испанский паспорт, но у меня уже есть два

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич сказал, что всем доволен в Испании.

«Мне нравится жить в Испании. К сожалению, я не могу получить ещё один паспорт, поскольку у меня уже есть два. Если бы была возможность, попросил бы испанский паспорт, потому что я всем здесь доволен и счастлив.

Моя семья тоже рада жить в Испании. У дочки всё хорошо в Барселоне, так как мы живём недалеко от Севильи. Это идеальное место для меня», — цитирует Ракитича Football Italia со ссылкой на эфир телеканала DAZN.

Иван родился и вырос в Швейцарии в хорватской семье. Полузащитник выступал за швейцарские сборные U17, U19 и U21. В 2007 году Ракитич принял предложение Славена Билича защищать цвета национальной команды Хорватии.