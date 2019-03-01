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Выход «Валенсии» Черышева в финал Кубка Испании — в обзоре матча с «Бетисом»

Выход «Валенсии» Черышева в финал Кубка Испании — в обзоре матча с «Бетисом»
Футбол / Испания

«Валенсия» и «Бетис» провели ответный матч 1/2 финала Кубка Испании. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного мяча стал нападающий Родриго, отличившийся на 56-й минуте после передачи форварда Кевина Гамейро. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле в середине второго тайма.

Видеообзор матча также можно посмотреть на «Чемпионате».

Первый матч команд в полуфинале Кубка Испании прошёл на поле «Бетиса» 7 февраля и завершился со счётом 2:2. Таким образом, в финал турнира вышла «Валенсия».

В финале Кубка Испании команда Марселино Гарсии Тораля сыграет с каталонской «Барселоной». Встреча состоится в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» 25 мая.

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