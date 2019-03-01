Рахимич: не важно, где состоится матч, ЦСКА должен побеждать «Арсенал»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился ожиданиями от встречи 18-го тура чемпионата России между московским клубом и тульским «Арсеналом».

«Не важно, где состоится матч — ЦСКА в любом случае должен побеждать «Арсенал». Красно-синих никто не причисляет к главным фаворитам сезона, и так даже лучше. На ребят не будет давить груз ответственности. Тем не менее, надеюсь, что «армейцы» завоюют золотые медали чемпионата. Именно такая задача стоит перед футболистами команды каждый сезон», — цитируют Рахимича «Известия».

Напомним, матч состоится 2 марта на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

После 17 туров ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (20) — на 11-м месте в таблице.