18-летний защитник «Аякса» летом бесплатно перейдёт в «ПСЖ»

Защитник амстердамского «Аякса» Митчел Баккер продолжит карьеру во Франции, утверждает RMC.



По информации издания, летом 18-летний футболист присоединится к «Пари Сен-Жермен». В конце нынешнего сезона у игрока истекает контракт с «Аяксом», поэтому парижанам он достанется бесплатно.



Отмечается, что «ПСЖ» хотел заполучить Баккера ещё в зимнее трансферное окно, однако сторонам так и не удалось согласовать сделку. Также, по словам источника, парижский клуб намерен летом усилиться ещё несколькими молодыми футболистами.



Баккер является воспитанником «Аякса» и выступает за молодёжную команду клуба. В нынешнем сезоне он также однажды оказался в заявке на матч Эредивизии, однако так и не появился на поле.



Агент голкипера «Аякса» Онаны подтвердил интерес к игроку со стороны «Барселоны»