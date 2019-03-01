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18-летний защитник «Аякса» летом бесплатно перейдёт в «ПСЖ»

18-летний защитник «Аякса» летом бесплатно перейдёт в «ПСЖ»
Футбол / Франция

Защитник амстердамского «Аякса» Митчел Баккер продолжит карьеру во Франции, утверждает RMC.

По информации издания, летом 18-летний футболист присоединится к «Пари Сен-Жермен». В конце нынешнего сезона у игрока истекает контракт с «Аяксом», поэтому парижанам он достанется бесплатно.

Отмечается, что «ПСЖ» хотел заполучить Баккера ещё в зимнее трансферное окно, однако сторонам так и не удалось согласовать сделку. Также, по словам источника, парижский клуб намерен летом усилиться ещё несколькими молодыми футболистами.

Баккер является воспитанником «Аякса» и выступает за молодёжную команду клуба. В нынешнем сезоне он также однажды оказался в заявке на матч Эредивизии, однако так и не появился на поле.

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