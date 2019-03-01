Шустер: Кроос превратился в дизельный трактор

Бывший футболист и главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер раскритиковал игроков команды после разгромного поражения в ответном матче полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» (0:3).



«Эта полузащита не смогла переиграть даже «Жирону». Кроос вообще превратился в дизельный трактор. «Реалу» очень не хватает голов. В этом сезоне они потеряли лучшего бомбардира в своей истории. Что касается Варана, сейчас он тень игрока, которым был раньше. В матче с «Барселоной» он был ужасен в позиционной игре», — цитирует Шустера Marca со ссылкой на El Transistor.



Напомним, в первом полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» и «Реал» сыграли вничью со счётом 1:1. В решающей встрече турнира сине-гранатовые сыграют с «Валенсией».

«Спокойной ночи, мадридисты». Соцсети — о «класико» Поклонники «Барселоны» издеваются над мадридскими коллегами.