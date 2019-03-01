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Шустер: Кроос превратился в дизельный трактор

Шустер: Кроос превратился в дизельный трактор
Футбол / Испания

Бывший футболист и главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер раскритиковал игроков команды после разгромного поражения в ответном матче полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» (0:3).

«Эта полузащита не смогла переиграть даже «Жирону». Кроос вообще превратился в дизельный трактор. «Реалу» очень не хватает голов. В этом сезоне они потеряли лучшего бомбардира в своей истории. Что касается Варана, сейчас он тень игрока, которым был раньше. В матче с «Барселоной» он был ужасен в позиционной игре», — цитирует Шустера Marca со ссылкой на El Transistor.

Напомним, в первом полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» и «Реал» сыграли вничью со счётом 1:1. В решающей встрече турнира сине-гранатовые сыграют с «Валенсией».

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