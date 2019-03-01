«Барселона» — о фоле Модрича: заполучить футболку Месси проще в нашем магазине

Пресс-служба «Барселоны» в «Твиттере» пошутила над полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем после ответного матча команд в полуфинале Кубка Испании (3:0), по итогам которого сине-гранатовые вышли в финал турнира.



Каталонский клуб опубликовал фотографию, на которой Модрич нарушает правила на нападающем Лионеле Месси, схватив его за футболку. Изображение «Барселона» сопроводила следующей подписью: «Гораздо проще заполучить футболку Месси в нашем онлайн-магазине».

В финале Кубка Испании «Барселоне» предстоит встретиться с «Валенсией», которая в двухматчевом противостоянии одолела «Бетис».



Завтра, 2 марта, «Реал» и «Барселона» сыграют вновь. Матч 26-го тура испанской Примеры состоится в Мадриде и начнётся в 22:45 мск.