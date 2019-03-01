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«Оренбург» — «Анжи»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

«Оренбург» — «Анжи»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ

Сегодня, 1 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» – «Анжи». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Анжи»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Тихон Калугин и Дмитрий Чельцов. Резервный рефери – Артём Любимов.

«Оренбург» после 17 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками в активе и одной игрой в запасе. В свою очередь «Анжи» (15) находится в зоне вылета, располагаясь на предпоследней, 15-й, строчке.

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