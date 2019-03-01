«Локомотив»: Хёведесу — 31 год! Но мы не заметили, как прошло 29 февраля…

Московский «Локомотив» поздравил с днём рождения защитника Бенедикта Хёведеса. Немецкому футболисту, который родился 29 февраля, исполнился 31 год.

«29 февраля защитнику «Локо» Бенедикту Хёведесу исполнился 31 год! Проблема в том, что в этом году мы не заметили, как прошло 29 февраля… От всей души поздравляем Беню с днём рождения», — говорится в официальном «твиттере» московской команды.

Хёведес является воспитанником «Шальке-04». Летом 2018 года защитник перебрался в «Локомотив», подписав с российским клубом четырёхлетнее соглашение. Бенедикт по разу становился обладателем Кубков и Суперкубков в Германии и Италии в составе «Шальке» и «Ювентуса», а в 2014 году он стал чемпионом мира в составе сборной Германии.