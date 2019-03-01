«Кальяри» — «Интер»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 1 марта, на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри состоится матч 26-го тура итальянской Серии А «Кальяри» – «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Ранее команды встречались 79 раз. Преимущество по количеству побед на стороне нерадзурри – 38. В 14 случаях сильнее оказывался «Кальяри». Ещё в 27 матчах соперники не выявили победителя.



После 25 туров «Интер» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 47 очками, уступая лишь «Ювентусу» (69) и «Наполи» (56). В свою очередь «Кальяри» (24) располагается на 14-й строчке и находится в шести очках от зоны вылета.



Прямая видеотрансляция матча «Кальяри» – «Интер» на «Чемпионате»