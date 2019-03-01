Власти Новосибирской области выделят «Сибири» 250 млн рублей

Правительством Новосибирской области одобрено предоставление финансовой поддержки «Сибири». Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства Новосибирской области 25 февраля. Планируется, что объём господдержки составит порядка 250 млн рублей.

«Поддержку футбольному клубу «Сибирь» в нашем регионе оказывает не только правительство Новосибирской области, но и сами жители, которые регулярно приходят поддержать команду на матчи, ближайший из которых состоится 3 марта в манеже «Заря» и начнётся в 17:00 часов. В наших планах – проведение работы по укреплению позиций и развитию нашей футбольной команды и в целом клуба, который является не только спортивной гордостью, но и частью истории Новосибирской области – история клуба ведёт свой отсчёт с 1936 года», — цитирует заместителя губернатора Новосибирской области Андрея Жукова пресс-служба правительства.

Ранее Российский футбольный союз запретил «Сибири» регистрировать новых игроков из-за долгов перед футболистами.