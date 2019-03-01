Матч 19-го тура РПЛ «Ростов» — «Арсенал» перенесён на 10 марта

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте объявила о переносе матча 19-го тура «Ростов» – «Арсенал».



«В связи с переносом матча 19-го тура Премьер-Лиги «Краснодар» – «Оренбург» с 10 на 11 марта на основании п. 6.4 Регламента РПЛ, необходимостью обеспечения выполнения контрактных обязательств перед Основным вещателем, учитывая большой интерес болельщиков и высвобождением временного слота в выходной день, Российская Премьер-Лига приняла решение назначить матч 19-го тура «Ростов» – «Арсенал» на воскресенье, 10 марта, в 14:00 мск», — говорится в заявлении лиги.



Напомним, изначально матч «Ростов» – «Арсенал» должен был состояться 11 марта (понедельник) и начаться в 19:30 мск.



После 17 туров «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги с 24 очками в активе. «Арсенал» (20) располагается на 11-й строчке.

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