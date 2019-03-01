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«Лужники»: по предварительным оценкам комиссии, поле в очень хорошем состоянии

«Лужники»: по предварительным оценкам комиссии, поле в очень хорошем состоянии
Футбол / РПЛ

Пресс-служба стадиона «Лужников» сообщила о предварительных итогах визита на арену комиссии Российского футбольного союза для оценки состояния газона.

«Комиссия только что состоялась, по её предварительным оценкам, поле БСА «Лужники» находится в очень хорошем состоянии. При необходимости, которая может возникнуть, арена готова принять матчи любого уровня», — передаёт слова пресс-службы «Лужников» корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ранее появилась информация, что матч 19-го тура между «Динамо» и «Спартаком» может пройти в «Лужниках». Комиссия Российской Премьер-Лиги признала неудовлетворительным состояние поля на домашней арене стадиона «Динамо», который реконструировался с 2008 по 2018 год.

Также рассматривался вариант проведения матча на арене «Химки», но в этот день на ней пройдёт встреча первенства ФНЛ «Химки» — «Сибирь».

«Лужники» готовы принять матч «Динамо» — «Спартак»
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