Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Райо Вальекано» — «Жирона». 1 марта. Смотреть оналайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Варан сможет сыграть с «Барселоной»

Варан сможет сыграть с «Барселоной»
Футбол / Испания

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан сможет помочь своей команде в предстоящем матче с «Барселоной» в 26-м туре испанской Примеры.

Как сообщает Mundo Deportivo, французский футболист принял участие в сегодняшней тренировке «сливочных» и занимался без каких-либо ограничений.

Напомним, Варан повредил колено в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной», который состоялся 27 февраля и завершился победой сине-гранатовых со счётом 3:0. В эпизоде со вторым голом защитник неудачно подставил ногу после прострела хавбека соперников Усмана Дембеле, срезав мяч в свои ворота.

Матч «Реал» – «Барселона» состоится завтра, 2 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Варан показал своё повреждённое колено после матча с «Барселоной»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент