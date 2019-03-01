Член комиссии РПЛ рассказал, когда можно будет играть на поле «ВТБ Арены»

Член комиссии Российской Премьер-Лиги Владислав Лысенков рассказал, когда поле «ВТБ Арены» будет пригодно для проведения матчей турнира. Ранее РПЛ запретила московскому «Динамо» провести на новом стадионе матч 19-го тура со «Спартаком».

«Всё зависит от мастерства специалистов, которые будут ухаживать за этим газоном. Не претендую на истину, но, по моим соображениям, должно пройти от 14 до 21 дня. Возможно, у кого-то получится быстрее, а может, потребуется больше времени. Например, до апреля», — сказал Лысенков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.

Член комиссии РПЛ прокомментировал также информацию, что открытие стадиона московского «Динамо» из-за состояния газона может состояться уже в следующем сезоне.

«Ситуация имеет определённые нюансы. Газон на этом стадионе рулонный, он не имеет системы гибридной стабилизации. Все показатели, которые могут выровняться, не решат проблему в корне, поэтому руководство арены может рассмотреть возможность укрепления поля полипропиленовыми гибридными волокнами, чтобы полностью исключить существующую проблему», — сказал Лысенков.