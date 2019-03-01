Слуцкий: «Витессу» нужно выигрывать больше матчей подряд в Эредивизии

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от домашнего матча 24-го тура нидерландской Эредивизии с НАКом, который состоится завтра, 2 марта.

«Если хотим претендовать на высокие места в лиге, то должны выигрывать больше матчей подряд. Завтрашняя встреча имеет большое значение. Если кто-то считает, что НАК — несерьёзный соперник, он ошибается. Это отличная команда, хорошо организована. Возможно, они единственные, кто играет в чемпионате в три центральных защитника. Кроме того, у них очень хорошая атакующая группа.

Постараемся найти оптимальную схему, чтобы реализовать все задумки. Сейчас наша система работает, но никто не знает, что произойдёт в следующих матчах. Мы продолжим пробовать игроков не на их основных позициях. Если покажем желание, командный дух и мастерство, у нас будут хорошие шансы на победу, но игра будет очень трудной», — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе «Витесса».

«Витесс», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.