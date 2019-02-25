Слуцкий: по уровню мастерства Кокорин и Мамаев могли бы играть в «Витессе»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и нападающим «Зенита» Александром Кокориным, которые в данный момент находятся в СИЗО «Бутырка» по подозрению в избиении нескольких человек.

«Кокорин и Мамаев? Как и любой нормальный человек, я их осуждаю. Думаю, они сами себя давно осуждают. Но на любое действие должно быть противодействие. Если сейчас я на тебя дуну, не значит, что ты должен провести мне двойку в челюсть. Должна быть ответная реакция.

Шесть месяцев — это всё же очень много. Реально ли вернуться в футбол? Ну после крестообразных связок ведь возвращаются. Кокорин недавно вернулся, поэтому тут вопрос в состоянии. У Мамаева тоже была тяжёлая травма ахилла. Почему им не вернуться? Возьму ли их сюда, если они не смогут найти клуб в России? По их уровню мастерства они бы спокойно могли играть в «Витессе». Но дальше идёт вопрос контрактов, здоровья, выездные они или невыездные и так далее", — сказал Слуцкий в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в YouTube.